特斯拉上海工廠被曝已停產一事引發投資者高度關注。據《路透社》報導，Tesla上海工廠自上周六（24日）起停產，取消早班，所有工人可以開始休假，但原因未明，這比之前12月最後一周停止廠內大部分工作的計畫稍微提前了一點。Tesla中國官方接受《環球時報》採訪時澄清，工廠停產的說法不完全準確，目前廠房正按計畫進行年度生產線維修保養工作，工人在此期間休假。

據《環球時報〉報導，特斯拉中國表示：「上海工廠2022年仍然保持了高效的生產和優秀產出。整車生產本周按計畫進行年度產線維保工作，同時工人經過一年的辛勤工作，因此在產線維保期間也進行人員休整。充電樁等生產線都未停線，媒體說的工廠停產也不完全準確。」

據《每日經濟新聞》報導，進入12月，特斯拉股價仍然跌跌不休。上周，特斯拉股價跌幅超過18％，這使得今年以來特斯拉股價累計跌幅擴大至超過65％，市值蒸發7235億美元（合人民幣約5.06兆元），已經不到4000億美元。特斯拉市值最高時曾突破1兆美元，這超過了當時全球12家最大的汽車製造商的市值總和。就在今年10月，特斯拉市值還超過8000億美元。但近2個月來，特斯拉股價接近腰斬。

路透報導稱，特斯拉上海工廠暫停生產正趕上新冠肺炎病例在中國大幅增加。與此同時，特斯拉還面臨庫存增加的問題。作為特斯拉的全球第二大市場，中國市場正面臨下行壓力。消息人士透露，過去一周，特斯拉上海工廠的產能主要用於生產出口車型。

不過也有跡象顯示，特斯拉在中國市場上仍在繼續擴張。特斯拉日前官宣，本月26日將在中國大陸建成第一萬根超級充電樁。今年8月，特斯拉上海工廠第100萬輛整車下線出廠。從建廠投產到百萬整車下線出廠，特斯拉上海工廠用時不到3年。

上海超級工廠是特斯拉至今為止最重要的製造中心，並有相當一部分產能供應海外出口。根據中國乘用車協會的數據，今年前三季，特斯拉中國銷量增長約60％。特斯拉在中國生產的電動車約60％在大陸銷售，其餘部分出口到澳洲、歐洲、日本和新加坡等海外市場。

今年特斯拉市值蒸發超5兆元人民幣

上周，美國市場震蕩分化，道瓊指數上漲，而納斯達克指數和標普500指數下跌。特斯拉延續大跌，創下逾兩年新低，上周下跌18.03％，12月以來累計下跌36.75％，今年以來，特斯拉累計下跌65.05％，市值蒸發7235億美元（合人民幣約5.06兆元）。目前，特斯拉市值為3889億美元，已跌出全球上市公司市值前十名位置。

對於特斯拉股價的下跌，市場普遍認為是受其需求不振的影響。也有機構表示，特斯拉股價亦主要反映特斯拉CEO馬斯克對於Twitter收購事件帶來的系列負面影響。

在11月4日、11月7日、11月8日連續三個交易日，馬斯克共計減持了1950萬股特斯拉，價值合計39.50億美元。而據美國證監會文件，當地時間12月12日至12月14日，馬斯克在三天時間內，以平均165美元的價格，出售了至少2200萬股特斯拉股票，預計套現金額超35.8億美元。據統計，馬斯克在過去一年裡出售的特斯拉股票總額達到近400億美元。

12月22日盤後，馬斯克在Twitter Spaces上向投資者作出承諾，在未來18-24個月內，都不會出售任何特斯拉股票，「我保證，從現在起至少兩年內不會賣特斯拉股票，明年在任何情況下我都不會賣。」

被稱為特斯拉的最大空頭的投資研究公司GLJ Research負責人Gordon Johnson認為，2023年特斯拉股價還將下跌。他認為，與其他電動車企業相比，特斯拉的估值仍然被投資人高估。特斯拉目前的市值雖然大減，但仍遙遙領先於其他汽車製造商，相當於福特、通用、豐田三大汽車製造商的總和，而其2021年的汽車銷量卻只有三大汽車的5％。