內政部房屋稅籍111年統計資料顯示，台北地區屋齡超過30年以上的老屋已高達71.2％，未來幾年更將上看75％的高比例，實為最大的國家安全問題之一。建築安全履歷協會創會理事長戴雲發更指出，在全世界工料雙缺的威脅下，營建業要兼顧人力、成本、建造品質、工期等確實很辛苦，建議可透過「建築安全履歷系統化建築」為整合開發、缺工缺料、安全品質解套。

台灣在地質結構上，位於歐亞板塊與菲律賓海板塊交界帶，因地殼不穩定，地震自然也成為了台灣人的宿命，加上全台屋齡高、不耐震的危險老舊房屋遍地可見。正因如此，許多地主自然相當關心自家危險老舊房屋在重建後的抗震能力與施工品質。

地震難以預防，「住的安全」一直是台灣民眾所關注的焦點！前陣子有地質學家提出預警，根據地震週期判斷，認為台灣已經進入強震百年週期，預判未來在2025年前後於東部海域可能發生八級的「海溝型地震」。一般而言，地震震度以靠近震央的地方震度越大，但若是盆地地形容易聚焦，在盆地地表所受地震震動的時間將會拉長，地震強度也會明顯放大，在台北盆地內的民眾於地震發生時更加「有感」，因此位於全台30年以上老屋比例最高的台北盆地地區，其所受地震的災損更不容小覷。

建築多耐震？鋼筋結構見端倪。中華民國全國建築師公會出版《台灣建築五十年》專書，在1971～2021年的台灣建築50年歷史上，特別記載「建築安全履歷協會」及長期推動的「Alfa Safe鋼筋系統化工法」及「潤弘預鑄建築工法」。更建議可以採用這種創新建築4.0的「鋼筋系統工法」來施工，以及「建築安全履歷協會」的安全品管模式，可以有效改善國內建築普遍存在傳統RC、SRC鋼筋排列未依設計規定、過密或不均、搭接長度不足、箍筋未依規定綁紮、工人不易施作及工班素質不一等缺失。

「建築安全履歷協會」推廣的創新建築「Alfa Safe鋼筋系統化工法」，近期更獲得台灣建築中心之「智慧建築標章」與低碳建築聯盟LCBA之「低碳工法標章」認證，加上台灣建築史上的紀錄。

都更、危老改建近期受到物價、房市、銀行升息等各種因素干擾，再加上缺工嚴重與整合開發不容易。有鑑於此，戴雲發成立「戴雲發中力都市更新團隊」做「危老都更全案管理」，目前已有7個危老案件與1個都更案件成功整合簽約執行，持續將建築結構安全觀念推廣給更多地主了解，達到施工品質透明化之目標，有效提升建築耐震能力，讓地主有信心放心合作。