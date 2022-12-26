吳怡農今天上午與台北市議員顏若芳、趙怡翔、陳賢蔚前往龍江街與民權東路三段交叉口拜票。（吳怡農辦公室提供／楊亞璇台北傳真）

國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇，先前狂打民進黨候選人吳怡農有黑道背景，但王鴻薇昨在正副議長投票時，將副議長票投給也遭指控涉黑的葉林傳。吳怡農直言，覺得蠻諷刺，強調每個人要為自己投下那一票負責。

吳怡農今天上午與台北市議員顏若芳、趙怡翔、陳賢蔚前往龍江街與民權東路三段交叉口拜票。媒體詢問王鴻薇投給葉林傳的看法，吳怡農說，今天的媒體頭條寫得非常清楚，涉黑的議長、副議長人選都成功連任，看到這些狀況、對手投票，他當然是覺得蠻諷刺，打黑是對手從第一天不斷在做的選舉操作，每一個人要為自己的言行負責，為自己投下那一票負責。

至於王鴻薇被質疑落跑議員，強調自己已經跟選民解釋過，吳怡農指出，最重要是選民能不能接受，就像他之前說的，知道王鴻薇現在企圖落跑，他會盡全力把王鴻薇留在市議會，讓她繼續為支持她的選民服務，不要讓她背負罵名。