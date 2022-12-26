為鼓勵中小企業勇於投入，台南市府積極推動「地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」，藉由中央與地方挹注資金帶動產業轉型與升級，自2019年至今統計，台南累計補助金額已破億元，共協助輔導179案，衍生逾400件以上創新產品，其中共有16件取得發明專利，增加353個就業機會，創造近10億元產值，未來將持續輔導在地企業轉型升級。

台南市長黃偉哲說，每年地方型SBIR計畫申請都相當踴躍，平均每年度申請件數均超過100件，2021年推出「主題式聯盟」申請，主要是希望藉由大型企業以「母雞帶小雞」的方式帶動中小企業發展，讓中小企業及傳統產業也能勇於投入研發的行列中。

像是「奇美車電」開發應用於公車的智慧交通安全系統，以智慧駕駛艙概念提供優良的駕駛環境，同時也保障乘客與用路人安全；「新永安有線電視」結合在地有線電視業者，開發熱區人流口罩影像辨識系統，提供民眾在家可透過電視判斷市場的人潮狀況決定是否需要避開人潮，讓市民有更優質的生活環境。

另外其他優質研發產品部分，「緯恩工業」開發全LED設計卡車頭燈模組，取代傳統鹵素燈泡，可讓亮度提升並延長壽命3~5倍，鎖定銷售美國市場；「方均科技」開發具優異防水/防鹽霧、抗硫化、乾式潤滑、及絕緣特性的奈米鍍膜關鍵模組，同時大幅提高產率與降低約50%生產成本；「永嘉光電與樂恭系統」獨創改善半導體雷射晶片(DFB)製程，具有大量生產、低成本、高解析等優點，可應用於5G晶片製程。

台南市經發局表示，2022年向中央爭取到3679萬元補助款，預計可補助逾50家企業，補助項目包含5G與智駕漫遊、時尚與食藥、數位轉型、智慧綠能(含環保)及創新事業等各類領域。

借鑑去年度的執行經驗將持續深耕於公共服務數位化上，今年主題式聯盟通過的提案中就包含偏鄉智慧照護服務，藉由智慧醫療及5G科技來來解決偏鄉醫療資源不足問題，之前本局也輔導左鎮做為智慧科技小鎮，積極推動自駕公車及遠距離醫療來解決偏鄉民眾取藥不便問題，期望未來地方型SBIR計畫不只協助企業創新研發，開創嶄新商機，也能帶動公共服務創新，帶來更優質便利的服務，展現台南智慧化府城的發展決心。(記者張雅雲/台南報導)