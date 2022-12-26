台北市2023年跨年晚會將於31日在市府前廣場登場，台北市衛生局提醒，根據研究顯示，國內演唱會現場病患以外傷最多，其次頭暈、頭痛，民眾在人潮擁擠時應隨時留意身體變化及保持平穩情緒，如有不適，可前往衛生局在會場附近設置7個救護站尋求協助。

鑑於往年跨年晚會參與民眾眾多，台北市衛生局已規畫在活動周邊場地設置7處救護站，1號救護站設於台北市政府大樓東區穿堂、舞台左右兩側各設2號及3號站、仁愛路市議會前有4號站、捷運市政府站2號出口設6號站、新光三越A8館及松壽公園間為7號站，8號站地點位於捷運台北101／世貿站5號出口後方。

衛生局醫事管理科吳秀娥說明，每個救護站皆會配置1名醫師，以及2至3名醫護人員，4號至8號救護站另有消防局進駐2名救護人員，以因應民眾緊急救護需求，切勿將救護站當成休息處使用。

衛生局往年在跨年晚會會場附近設置8個救護站，今年因國父紀念館施工而改設置7個，吳秀娥受訪指出，由於人潮較不會往施工處湧進，衛生局評估後才取消國父紀念館的救護站，不過救護車數依然維持8輛，並未因減站受影響。

若民眾有緊急救護需求，卻受限於人潮擁擠無法前往附近救護站，該如何因應？吳秀娥說明，跨年場地設有緊急應變通道，民眾只要走通道可迅速抵達救護站。若人在府前廣場人潮最擁擠處，往中間走便能找到，人在外圍，直接往外走即可。萬一真的找不到救護站，建議直接撥打119。

衛生局也提醒民眾，出門前記得進食、注意身體保暖，隨身攜帶飲水補充水分，也要跟隨人流不逆向、不慌張、不胡亂推擠，以避在人群中被推擠。如有呼吸道感染症狀，應全程佩戴口罩。