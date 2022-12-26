沙烏地阿拉伯首都利雅德的夜景。（美聯社資料照）

葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）正在考慮是否前往沙烏地阿拉伯踢球，除了必須下定決心永遠揮別歐洲聯賽，還必須忍受主流西方媒體的唾罵（合約內容包含C羅出任沙烏地2030年世足主辦權競標大使）。然而前往沙烏地也不全是壞事，英媒《太陽報》分析，做為C羅偉大職業生涯的終點，沙烏地的環境是絕對合格的。

延攬C羅的豪門球隊艾納斯（Al Nassr）主場在首都利雅德，那裡是大片沙漠地帶，白晝50°C的氣溫和頻繁的沙塵暴，但那是很久以前的事了。如今的利雅德經過王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）現代化的建設方針，已經成為一座繁華的城市，摩天大樓和購物中心一件不缺。

C羅和他的女友喬治娜（Georgina Rodriguez）以及孩子們預計能夠入住當地豪宅，享受國王般的生活禮遇。當地的購物中心為了吸引外來遊客，放寬諸多文化限制，例如上架耶誕節商品，允許單身女客，還開放未婚男女同住一個房間（原先必須出示婚姻證明）。孩子的教育問題更不用愁，因為當地同樣有頂尖的國際學校。

至於足球方面，艾納斯一向是擁有爭冠實力的球隊，C羅可以不必像在英超那樣天天承受戰績壓力，或是成日抱怨被撤下先發位置。據傳兩億歐元的年薪（新台幣65.3億）亦是誠意十足，儘管沙烏地的鈔票被西方媒體稱之為「血錢」（blood money），對此美國籃壇名人巴克利（Charles Barkley）評論：「我們誰沒收過血錢？當你身處職業運動，你總是會賺到一些不太高尚的錢。」