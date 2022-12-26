告別2022進入倒數計時！國內超商龍頭統一超（2912）全力備戰跨年連假商機，鎖定跨年活動周邊及風景區附近門市，指定商品備貨量足足比平日增加兩倍，希望為今年業績展開最後一波衝刺。

統一超主管表示，隨著疫情逐漸解封，戶外開放免戴口罩，已經悶了好幾年的跨年活動今年可望超High，統計全台各地有超過20場跨年活動；另外今年跨年有3天連假，預料國旅也將夯爆！

統一超超前部署，鎖定跨年活動周邊的上百間風景區、交通轉運，及觀光型商場門市全面備戰。尤其最近氣溫急凍，統一超特別針對如杯裝咖啡、滷味、麻辣燙、熱罐、暖暖包、發熱衣等溫暖型商品，備貨量較平日足足增加兩倍，公司並且加派人力支援。希望為今年業績展開最後一波衝刺。

雖然面對疫情等烏雲籠罩，統一超透過持續展店、O2O線上線下整合，以及會員經濟耕耘等方式，逆勢突圍，累積今年前11月營收2,642億元，年增10.4％，已經超越去年全年營收2,627億元，創歷史新高；今年前三季稅後純益73.13億元，也年增11.8％，換算每股純益7.03元，全年獲利也可望優於去年。

即將到來的跨年商機，對超商而言是年底最重要的重頭戲。統一超主管表示，除了台北市等各縣市，今年包括清境農場、日月潭、夢時代、麗寶樂園等觀光旅遊景點皆有跨年活動，預估將吸引眾多民眾前往參與，統一超已提前做好準備。

以旅遊景點最多的南投為例，統一超位於清境、小瑞士商場的7-ELEVEN清境門市、小瑞士門市，以及日月潭的水社棧門市，皆為OPEN!主題店，門市設計結合OPEN!家族及當地特色，成為在地旅遊必拍景點之一，隨跨年國旅大爆發，預料將帶動門市業績明顯成長。特別像是清境門市因應高山低溫，預期帶動零食、泡麵、熱罐、關東煮及保暖用品等商品銷售，統一超都已經提前舖好貨，預料相關商品銷售有機會呈現倍數成長。

而統一超今天也同步推出跨年促銷方案，宣布從12月28日起至12月31日止，限時4天，推出超過70款指定食飲商品第2件0元優惠，希望為2022年催出最後買氣。