2023年全球經濟將放緩，加上歷史統計經驗顯示通膨見高點後，富達國際表示，預計美債殖利率多數下滑，加上全球央行將逐步放緩升息至停止升息，此將有利於公債與投資等級債券價格走升，相對看好投資等級債。

富達國際表示，據零售聯盟預測，今年聖誕銷售較去年成長6％～8％，美國民眾維持強勁消費力道，但聖誕節假期歐美金融市場成交量萎縮，全周股債同步下跌，日圓升值，美元走貶，整體股票型基金與債券基金皆轉為賣超。

對於2023年投資展望，市場看法相對保守。富達國際表示，以歷史資料觀之，通膨見頂後之一年美股平均上揚約10％，然目前尚有其他可能影響風險性資產走勢因素，包含企業獲利下修、股價目前還是在歷史高價處以及聯準會不會那麼快啟動降息循環。因此，預估短期市場波動仍高。

富達國際進一步表示，從2023年可能進入溫和衰退，從二戰以來，美國於衰退期間企業獲利下滑約13％，預估企業獲利可能會進一步下修。此外，儘管股票評價面已修正，但仍高於歷史均值。另聯準會緊縮的貨幣政策可能不會快速轉為降息。因此，仍維持防禦性策略以因應市場波動。

對於投資標的，相對看好公債及投資等級債，富達國際表示，對於非投資等級債暫時維持中性看法，主要考量企業獲利放緩，及通膨見頂後前幾個月，利差有可能略為擴大，惟2022年信用債已修正，預估波動降放緩，且隨著通膨穩定後，後市仍有不錯表現機會。