台中市72歲徐姓婦人日前搭公車到市場買菜，途中不慎將裝有父母珍貴照片的包包遺留在車上，內還有財物、手機等；徐婦心急如焚坐立難安差點哭出來，拜託警方尋找「珍貴包」，警先釐清搭乘路線、上車時間等等，並聯繫客運公司客服人員，與司機同步連線，終於在某路公車車上找到婦人包包，婦人與警等候公車到站，清點財物並緊握父母照片才安心離去。

台中市政府警察局第三分局健康派出所指出，當天徐姓婦人發現隨身攜帶包包不見了，急忙向警方求助找尋，徐婦表示自己一早搭乘公車要去買菜，急著下車卻不小心把包包遺留在車上，包含證件、存摺、手機及上萬元現金等等都在裡面。

警方指出，徐姓婦人不斷跟警方說，起包包內還有爸爸媽媽的照片，眼眶泛紅、一度哽咽，警方連忙安撫情緒，因不清楚所搭乘的是幾路公車，只知道有4個數字，數字就是想不起來，員警將婦人載往搭車的公車站牌前，比對公車路線圖後，發現彰化客運某路線與其所述吻合，便撥打客服電話告知狀況，客服人員與司機連線找尋包包。

警方表示，沒多久客運公司的客服人員打給員警告知，某路公車的司機在車內找到徐姓婦人的包包，且正巧於返程途中，不到一會兒便到達婦人當時上車的國小站，員警協助婦人拿回遺失物，歡喜收場。

婦人表示，自己無其他家人，也不知道找誰幫忙，身上僅有敬老愛心卡搭計程車要去攔截回程公車，途中見警方執勤便下車求助，找回遺失的包包、找回父母珍貴照片，她很感恩，也祝福員警平安健康。