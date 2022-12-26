荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）在今天的耶誕文告中表示，樂見政府為荷蘭在250年奴隸制扮演的角色致歉，並稱這是「漫長旅程的開始」。

法新社報導，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）19日正式為其在過去250年的奴隸制歷史扮演的角色道歉，並稱這是一種「違反人道罪」。

亞歷山大在海牙豪斯登堡（Palace Huis ten Bosch）表示：「今天沒有人需要為先前施加在男女老幼的不人道行為負責。」

「但藉由誠實面對我們共同的過去並承認奴隸制這一違反人道罪，我們為共同的未來鋪路，這是一個反對所有現代形式的歧視、剝削和不義的未來。」

「政府的道歉是漫長旅程的開始。」

荷蘭在16和17世紀從事奴隸買賣，為其帝國和文化的「黃金時代」提供資金。他們買賣大約60萬非洲人，大部分送往南美和加勒比海地區。（譯者：陳昱婷/核稿：鄭詩韻）1111226