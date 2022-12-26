高雄38歲男子黃子洋2021年12月26日無照酒駕開BMW，高速撞上林姓男子一家4口，害林妻傷重不治，引發社會譁然，刑事部分，一審依酒駕致死罪判7年10月，全案上訴二審中。民事部分，林男等5名親屬向黃男求償3549萬餘元，因黃男答應，法院全數判賠，可上訴。

回顧此起案件，2021年12月26日晚間，林男一家4口手牽手跨越愛河旁的路口，突然被黃男駕駛的BMW高速撞上，造成林男全身多處骨折，范姓妻子當場重傷不治，15歲大女兒全口牙被撞斷、雙腿骨折，14歲小女兒也重傷。

高雄38歲黃子洋去年底無照酒駕、高速撞上林姓男子一家4口，害林妻傷重不治，2名女兒斷牙斷腿重傷。（中時資料照片）

檢方起訴指出，黃男2006年、2009年均曾因酒駕案件遭移送，仍心存僥倖，明知個人因飲酒已達嚴重酒醉無法安全駕駛的狀態，無法遵守、辨識道路交通標誌及注意車前狀況，竟基於縱使其他用路人可能遭其駕車撞擊致死傷、亦不違背其本意之殺人不確定故意，酒後開車上路，撞擊林姓一家4人致死傷，以「殺人罪」起訴。

該案開庭時，黃男一度當庭對林男家屬下跪磕頭道歉，還強調自己名下有一房產權狀，願意出讓房產彌補林男一家的損失，但後來又被爆出疑似脫產的爭議。

黃男辯稱，雖然自己早年有兩次酒駕前科，但近十年來早已沒有酒駕的紀錄，反而還常常勸朋友「喝酒不開車」。事發當天，他也不知道為什麼自己會不顧朋友勸阻、搶下鑰匙開車上路。經過事發路口時，他記得並沒有逆向，突然看到林男一家竄出，才驚覺「慘了！怎麼會這麼嚴重。」但重踩剎車時已為時已晚，自己也被嚇到。

刑事部分，高雄地院今年7月1日上午宣判，依酒駕致死罪，判處黃男有期徒刑7年10月，全案目前上訴高雄高分院中；民事部分，林男代替已故范妻的父母、2名女兒共5人，向黃男提起附帶民事求償，加總醫藥費與精神撫慰金共計3549萬餘元，因黃男全部同意，故法官全數判賠，可上訴。

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