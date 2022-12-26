五堅情參與台中跨年晚會演出。（三立電視提供）

徐懷鈺參與台中跨年晚會演出。（三立電視提供）

台中跨年「2023閃耀台中跨年夜」將於12月31日晚上7點登場，主辦單位今（26日）公布最後一波壓軸星光，將由林宥嘉將擔任水湳跨年後第一棒，宥嘉直呼：「今年也是非常榮幸，可以在迎接新年的時刻，唱歌給台中的朋友們聽！上一次跨年演出時，我記得天氣是很寒冷的，那今年呢，在安排歌曲上有一些歌讓我覺得是有種幸福的感覺 。」

有趣的是，昨適逢耶誕節，林宥嘉和老婆丁文琪帶著兒女一遊淡水，丁文琪今分享「全家福」照片，特別在照片上後製，將林宥嘉以及兒女的臉都貼了鬍子，黃子佼好奇問：「妳的鬍子呢？」丁文琪笑回：「我一年只露不到10次臉，可以不貼鬍子吧。」

除了林宥嘉坐陣台中跨年後演出，人氣夯團「五堅情」同樣用歌聲唱響2023年，婁峻碩形容：「去年在台中跨年記憶猶新，跟這麼多朋友互動很開心，這次很興奮，因為水湳現場真的很多人！」透露將把小巨蛋演唱會做成濃縮精華呈現。2023對他是重要一年，將推出個人新專輯、演唱會、戲劇作品上檔、加上團體海外巡迴演出，「個人非常期待也一直在籌備」。

「2023閃耀台中跨年夜」演出陣容堅強，除了林宥嘉、五堅情，還邀請日前得到金馬獎的周興哲，以及徐懷鈺、八三夭、鼓鼓等歌手輪番上陣，陪粉絲一同迎接新年。