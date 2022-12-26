台南市柳營奇美醫院與台南市容愛關懷服務協會合作，捐贈逾千份的營養補給品給弱勢家庭。（柳營奇美醫院提供／張毓翎台南傳真）

寒冬送暖，台南市柳營奇美醫院與台南市容愛關懷服務協會合作，捐贈逾千份的營養補給品至柳營、新營、東山、後壁、六甲、大內等地區的弱勢家庭，同時也依個案家庭照顧處境與就醫需求，提供長照相關服務資源訊息，及連續性醫療照顧服務。

柳營奇美醫院院長黃順賢表示，此次跨區域資源整合，與溪南地區的容愛關懷服務協會合作，辦理「弱勢營養補給活動」，另也安排台南市政府長照推動小組委員甘士照主講長照2.0服務，提供給有長照需求的家庭。

院方結合新營、東山、後壁、六甲、大內等區公所協助發放給低收入戶家庭或長照個案。柳營區長陳玉惠表示，區內一名72歲的獨居伯伯脊椎病變無法工作，公所平時提供送餐服務時，會特別關切其健康狀況及起居，這次感謝柳奇醫院團隊照護在地銀髮獨居弱勢，讓長者感受年節暖心的氛圍。

執行本活動的柳營奇美醫院社區發展組長陳怡伶說，醫院長期耕耘社區衛教，常面對獨居長輩或失能民眾，他們的健康照顧往往是家庭的難題，且社會心靈關懷普遍不足，此次結合公私資源親自慰訪的作法，在歲末寒冬之際，以實際行動將愛心傳遞至每一個社區。