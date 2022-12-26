迎接疫後旅遊潮，新北市推出「暖冬感溫祭」，整合各機關相關活動及業者優惠方案，並與貢寮鮑、溫泉旅館、養生食品、觀光工廠、伴手禮及新北好茶一起行銷，還有系列優惠與抽獎活動，天氣雖冷，但要給民眾一個暖冬。

新北市觀旅局表示，文化局將在12月31日在淡水辦理「光映淡水-喵的水陸空派對」搖滾Band演出；高灘處12月31日20時23分於淡水河河口施放「璀璨新北跨河煙火秀」。

烏來區公所12月31日晚間舉辦原鄉風格的「烏來泰雅族文化歲末感恩季暨跨年晚會」，將邀請歌手表演與施放煙火，以及新北巿民宿協會於九份昇平戲院廣場的「福兔迎祥 平安亮起」晚會等。

新北市觀旅局表示，明年開始還有農業局「2023淡水天元宮櫻花季」活動，觀光旅遊局在平溪的「新北市平溪天燈節」及九份的「九份紅燈籠祭」活動。

民政局在新北大都會公園的「新北燈會」、水利局在新莊的「中港大排光雕」、萬里的「野柳神明淨港文化祭」，還有原民局在烏來的「16族傳統服飾娃娃特展」等，一系列活動都能讓大家能感受暖暖熱情。

市府也同步推出抽獎活動，包含「新北金好湯消費滿額抽」及「新北溫泉等路金賞票選」，活動期間自即日起至2023年2月15日，民眾消費滿200元即可登錄發票參加抽獎，獎品包含輝葉追夢椅、晶璽Qrun酷跑機等，總獎金額高達40萬元，「新北溫泉等路金賞票選」還有機會抽到免費住宿券或泡湯券。

本次感溫祭系列活動也結合漁會如貢寮鮑及加工品8.1折起特價販售、多家觀光工廠如玉美人孕婦裝觀光工廠，憑泡湯消費發票至場館享DIY課程等優惠、茶山房肥皂文化體驗館部分禮盒特價優惠、手信坊創意和菓子文化館春節商品85折起等多項優惠，詳洽「暖冬感溫祭活動官網」查詢。

新北市副市長謝政達表示，本次共同行銷，邀請全民一起來新北上山下海、泡暖湯、看光雕、賞煙火、放天燈、看燈會、賞櫻花、吃好料及買好禮，「暖冬感溫祭」就從新北市開始，新北揪甘溫。