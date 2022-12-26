英國女王伊莉莎白二世於9月8日與世長辭，當時死亡證明記載死因為「衰老」，但女王夫婿菲利浦親王密友近日出書，文中提及女王晚年罹患骨髓癌，且已到晚期，時日無多。

外媒報導，布蘭德雷斯（Gyles Brandreth）版新書《Elizabeth: An Intimate Portrait》，書中指出，聽說女王罹患一種骨髓癌，這解釋她晚年為何容易感到疲倦、體重減輕，以及在她逝世前1年行動不便。

曾獲得《21世紀新人歌唱排行榜》校園組冠軍的台語歌手葉勝欽，今年同樣死於骨髓癌，享年47歲。媒體報導，葉勝欽在前年發現罹患骨髓癌，即接受治療，不幸於2月26日病逝。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，骨髓癌為「多發性骨髓瘤」，是一種血液中的漿細胞惡化、不正常增生所引起的疾病，導致骨質遭受破壞，好發於頭骨、脊椎、手骨、大腿骨等四肢。

初期若只出現在單一部位，稱為「單一骨髓瘤」，若同時出現在多部位，就可稱為「多發性骨髓瘤」。賴基銘說，如果骨頭出現病灶，X光顯示，骨頭組織出現一個洞、一個洞的空隙。

在症狀方面，約2成患者在確診罹骨髓瘤時完全無症狀，其他患者則症狀不一，以骨頭疼痛最為常見，另為貧血（頭暈目眩、全身無力、臉色蒼白）、高鈣血症（噁心、嘔吐、便秘、口渴、意識不清）、重複性感染（肺炎或泌尿道感染）及腎功能異常等。

賴基銘表示，多發性骨髓瘤好發於老年人，男性發生率比女性高。目前致病原因不明，危險因子可能與放射線暴露、殺蟲劑、除草劑、環境汙染等有關。

治療上，賴基銘表示，大部分多發性骨髓瘤患者是在接受健診血液檢查，報告紅字異常，進一步做腎功能檢查、X光檢查，最後確診。目前已有許多標靶藥物，預後不錯，大幅提升治療的反應率與存活率。

整體來說，年紀較輕的多發性骨髓瘤患者如沒有其他併發症、身體條件較好，治療策略以自體幹細胞為主。如果年紀較長，身體狀況差了些，則以藥物治療為主。

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