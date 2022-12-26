2023即將到來，每個人運勢都將出現變化，《靈匣網》運勢專欄指出，生肖兔、生肖鼠、生肖龍、生肖雞明年將會是犯太歲的一年，其中生肖雞因沖太歲會讓自身運勢下降，甚至與同事之間的關係變得緊張，建議放低姿態，以免造成對立。

▍生肖兔

生肖兔在2023年值太歲，整個人會變得倒霉，壓力很大，各個方面都會遭遇重創，在事業方面，很難取得好的成績，如是初入職場的朋友，短時間內無法找到心儀的工作，還可能陷入老鼠會之中，這一年在金錢方面，手頭很緊張，還會遇到一些大額的強制性開支，在感情方面則是身邊充斥爛桃花，還有可能被騙財騙色，所以無論如何都不能在本命年輕易開啟一段戀情。

▍生肖鼠

生肖鼠在2023年會刑太歲，為子卯相刑，在生意上容易失敗，會把自己之前所有的努力給浪費了，主要還是他們太過於急功近利了，基礎都還沒穩固，就想著要一步登天，結果飛得越高，摔得越重。生肖鼠想要化解太歲，還是要從最基本的生意做起，先固定了客戶群，再來擴張，除此之外，他們還容易遇到桃花劫，導致自己破財受傷，甚至有牢獄之災。

▍生肖龍

生肖龍在2023年會害太歲，為卯辰相害，可能會有傷殘的情況發生，在感情上容易失敗，自以為愛情很穩定，但只要有第三者的插足，容易就會分崩離析，生肖龍想要化解太歲，得多陪伴另一半，這樣感情才會越來越好，除此之外，他們在生活中還容易和伴侶發生衝突，導致自己受傷傷殘。

▍生肖雞

生肖雞在2023年會沖太歲，為卯酉相沖，會導致自身的運勢下降，各方面發展都不是很順利，甚至與同事之間的關係會變得緊張，雖然每天還是能保持和平的樣子，但其實一直都在暗流湧動，隨時都會大爆發，主要還是他們性格太過耿直，容易得罪別人，所以想要化解太歲，它們需放低姿態，多跟同事親近，別人也就不會有敵意。