直播》限購「乙醯氨酚」藥物？指揮中心記者會說明。(指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增1萬4162例本土個案，較上周一增加37.3％，已是國內連續6天疫情升溫，處於快速增加階段。另國內新增72例境外移入個案、14例染疫死亡。

本土個案分佈以新北2812例最多，其他依序為為台中1827例、桃園1691例、高雄1451例、台北1446例、台南1144例。中重症個案新增31例，分別為16例中症、15例重症，其中包括一名兒童重症個案，無慢性病史，曾接種1劑疫苗，12月初快篩陽性但未視訊看診，12天後出現症狀送醫，診斷為MIS-C。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，新增兒童重症個案為1歲男童，12月2日快篩陽性但沒有視訊看診，12月14日起發燒、皮疹、嘔吐，16日至急診PCR陽性，且有凝血功能異常，診斷為MIS-C，住院使用免疫球蛋白治療，於12月23日病況好轉出院。

指揮中心統計，目前國內兒童重症個案累計288例，其中38例死亡；兒童重症個案分別為MIS-C 192例、腦炎35例、肺炎30例、哮吼11例、家中死亡9例、敗血症4例、心肌炎2例、其他5例。

指揮中心指出，今日新增14例本土病例死亡個案，為11例男性、3例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、11例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年11月29日至12月23日，死亡日期介於12月17日至12月23日。

指揮中心說明，今日新增72例境外移入個案中，為38例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自韓國(2例)，中國、日本、英國及泰國(各1例)移入，另66例感染國家調查中。入境日期介於今年11月29日至12月24日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,674,066例本土病例。2020年起累計15,113例COVID-19死亡病例，其中15,096例本土，另17例為境外移入。