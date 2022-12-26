近期市場仍持續受通膨、聯準會政策動向及官員談話、經濟前景發展等不確定性左右，資產價格波動未歇，特別股也略受打壓，但美國就業市場具韌性、企業財務體質穩健，有助提供股價支撐，且特別股收益率相對具吸引力，預期待利率展望穩定，資金將流向具較高收益及較佳體質標的，特別股可望受惠，短線逢回不失為中長期布局契機。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，從經濟基本面來看，美國勞動市場尚處無虞之勢，數據也顯示，美國企業的利息保障倍數依然處於高位，且今年來上調特別股企業上調信評企業總家數高於下調總數，顯示企業財務體質仍穩健。就美國特別股主要發行產業金融業來看，因受益於升息循環，貸款率增長使淨利息收入持續擴張，不良貸款率仍處於歷史低點，整體銀行業資本體質表現優異，所發行的特別股品質自然無虞。

邱郁茹指出，從特別股資產特性來看，雖然美國基本利率快速上調，使得美債利率勁揚，但特別股的收益率仍位於將近7％的高檔水準，高於投資等級債逾120基準點，因此在利率風險可望在後續逐步降溫下，也進一步彰顯特別股的投資價值。

觀察貨幣市場基金由疫情前約2.5兆美元，激增至4.3兆美元，場外充沛的閒置資金，預期隨著利率波動性下降，投資將更願意將閒置資金投向具備較高收益、基本面穩健資產，其中品質佳且又具備收益優勢的特別股可望受惠，表現仍不看淡。