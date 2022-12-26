稅收超徵、外界希望還稅於民的聲浪高漲。經濟部長王美花26日表示，稅收的問題屬於財政部的權責，對經濟部而言，目前最主要的工作是在面對明年國際通膨、升息等情事，該如何仔細規劃運用相關經費支撐經濟、保護就業。

王美花26日上午出席立法院經濟委員會繼續審查112年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管：台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司。

被問到稅收超徵議題，朝野立委都認為應該要把超收的部分還稅於民、甚至檢討稅收機制。對此，王美花強調這是財政部權責。談到經濟部接下來的工作重點，她認為，明年國際情勢仍不穩定，包括通膨、升息的議題，經濟部正在仔細的盤點與規劃相關經費，用來支撐經濟、保護就業，執行的細節正在加緊進行中。

前總統馬英九日前引述媒體社論「美花美花瞞天下」的評論，諷刺經濟部的能源政策是欺瞞大眾。對此，王美花也回應，馬前總統是前元首，還是不要口出惡言。

王美花進一步指出，政府對於新能源包括風力、地熱、氫能等，以及核能方面的小型模組化核能機組（SMR）、核融合都有密切關注。國際逐漸掀起將核能視為乾淨能源的趨勢，王美花強調，針對核能發電，新北市長侯友宜已經說，不要把核廢料放在新北市，而且核二機組的乾貯設施迄今都沒有拿到新北市府許可，如果無法將使用過燃料棒的取出儲存，後續也沒有再談的可能性。至於台灣規劃的核廢料最終處理場，她也不忘反將一軍，說「那馬總統做了八年也是找不到」，但核廢料就是大家的問題，大家要一起來解決的問題。