新北市繼推出兼具購物袋及專用垃圾袋功能「環保兩用袋」，26日宣布再推進化版的環保標章認證「再生料環保兩用袋」，原料中50％以上比例使用國內產出的回收塑膠，並獲行政院環境保護署環保標章認證，袋身印有「一片樹葉包裹著純淨、不受污染的地球」圖示，象徵「可回收、低污染、省資源」的環保理念。

新北市環保局表示，新北市為提高資源回收率，降低垃圾處理量，垃圾清除處理費採隨袋徵收方式，民眾丟垃圾需使用專用垃圾袋，並推出一袋兩用的政策，提供忘記自備環保袋購物的民眾選用具購物袋及垃圾袋功能的環保兩用袋，以達減塑效果。

不過製作塑膠袋仍需使用塑膠原料，環保局現推翻過往以新料生產塑膠袋，再經消費者使用後即丟棄廢棄的線性生命週期模式，全國首創開發以「回收塑料」製作而成的「再生料環保兩用袋」，即從源頭減少塑膠使用量，並以符合環保標章規範為依循，包括原料至少使用50％以上的再生料、所使用的回收塑膠來源皆為國內產出。

同時嚴選製作廠商，工廠不可有違反環保相關法令劣跡，且不得使用行政院環保署公告列管毒性化學物質及蒙特婁議定書管制物。

考量各單位辦理活動時，有使用袋子盛裝宣導品或商品需求，為推廣減塑，環保局亦與機關、商家合作，推出限定版的環保兩用袋，袋身可依活動內容或業務需求客製化圖案，在讓使用民眾感到新鮮有趣的同時，也成功推廣了業務。

如與輔仁大學合作推出的「垃圾話垃圾袋」、漁業及漁港事業管理處的「萬里蟹」及「深澳小卷」、衛生局的「流感疫苗宣導」、家庭教育中心的「家事一起做」、稅捐稽徵處的「使用載具儲存雲端發票」、觀光旅遊局的「新北香魚川活動」等，明年還將與體育處合作推出2023萬金石馬拉松限定「衣保萬用袋」。

環保局表示，環保兩用袋政策的減塑成效頗佳，統計2013年至2022年11月已減少1億3千多萬個塑膠袋使用，即節省873公噸的塑膠原料，淡環保兩用袋仍是購物未攜帶環保袋時的替代品，再次呼籲民眾應養成自備購物袋的好習慣，一起減塑愛護地球。