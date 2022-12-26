據「@北京交通廣播」26日消息，新的一周開始了，今日是週一，北京上午交通尖峰期明顯繁忙許多。這也是一個半月以來，城區路網的交通壓力首次達到中度擁堵等級。

北京近期迎來了新一輪降溫天氣，但北京市路面的交通壓力卻隨著疫情形勢的波動和復工復產的步伐逐步回溫。此外，機動車牌尾號不限行的措施也刺激一部分機動車積極上路。

今天早上7點半，交通指數為2.8，全路網處於輕度擁堵級別；7點45分，交通指數迅速上升至4.3，城區路網的交通壓力達到輕度擁堵級別；早上8點15分，交通指數達到了6.6，繼一個半月後，全路網的交通壓力首次達到中度擁堵等級；8點30分，交通指數攀升至7.1，交通指數首次破7；今日早間交通峰值出現在9點整，達到7.5，三環以內道路的擁堵指數更是破8達到嚴重擁堵級別。

尤其是京藏高速和京港澳高速的進京方向，擁堵長度超過2公里；東部城區的京通快速進城方向擁堵最為嚴重，從管莊到四惠車輛斷續排隊超過8公里。

預計，下一時段，城區路網的交通壓力仍將停留在中度擁堵級別。晚高峰的交通壓力將會與早高峰形成呼應，路面狀態也將達中度擁堵級別。