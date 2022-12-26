金門3位在地青年陳品洋、蔡云豪與李鍾靈，在聖誕節攜手做愛心，特別在金獅影城舉辦「聖誕節親子共伴看電影」活動，包場招待家扶中心52名親子，一同欣賞目前最火紅的「阿凡達-水之道」3D電影，共同度過一個開心難忘的聖誕節。
發起人之一的李鍾靈表示，以往也都有邀請家扶兒童看電影，滿足孩子們在育樂上的需求及學習。今年更邀約程溱傢具的陳品洋與金城鎮代表蔡云豪2位有為青年好友，一起響應參與愛心活動，共同陪伴弱勢兒童過佳節，讓他們在寒冷的冬天哩，也能感受到社會的關懷和溫暖。
家扶中心主任李桂平表示，在地青年李鍾靈對於公益熱心參與，且為全方位的協助與付出，無論在教育、警務、社區、宗教、醫療、社福等領域，都可看到他的身影，也是金門家扶中心孩童學習的好榜樣。同時也感謝陳品洋及蔡云豪2位有為青年一起出力，讓家扶中心的受扶助家庭，能共度一個親子的歡樂時刻。
李桂平說，家扶兒童甚少有機會到電影院看電影，除了學校或鄉鎮公所的安排外，家長們幾乎抽不出到電影院的時間和預算。此次感謝在地3位青年的鼎力協助，孩童們才能一圓看電影的夢想，而且有家長一齊陪伴，更是用金錢也買不到的兒時回憶。當電影開始播放的那一刻，孩子們在舒適的座椅上，興奮的舞動雙手，臉上的笑容感動在心中。
金門家扶中心表示，一分錢不嫌少，積沙成塔就成為力量。家扶中心是一個行善最樂、成就愛心的平台，歡迎大家一起來協助金門的弱勢兒童，一點一滴灌溉地區孩童們，使他們能順利成長。
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