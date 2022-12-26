台中市張姓男子日前到銀行要匯款100萬元，一下子說要做招牌，又改口說要買車，機靈警方詢問是否遭受威脅？張男一句「為難啦！我不能說。」讓警方更堅信是詐騙，在勸說下及時保住辛苦錢。

55歲張姓男子日前急赴銀行匯款100萬元，由於用途不明疑遭詐，行員緊急報警。豐原分局豐原派出所郭耕毓、賴加旂到場後，張男先稱要製作招牌，後又改稱要購買車子，說詞反覆且神色焦慮讓人起疑，員警懷疑他可能遭詐團教戰隱瞞實情，於是詢問是否受到威脅？張男一句「為難啦！我不能說」，讓警方更確定這是起百萬詐騙案。

隨後張男與員警一同前往派出所，經員警不厭其煩一一解釋勸說下，張男才卸下心防說，他接獲假冒電信客服人員的來電，對方稱其個資外洩遭盜辦門號進而積欠電話費，並請他依指示輸入「110」後，一名假冒警官的詐團成員佯稱，張男目前因個資外洩涉及擄人暴力案件，全案正由某地檢署指揮偵辦，並提醒張男偵查不公開，不能對外透露半點訊息。

不到片刻，一名假檢察官來電誆稱，張男案件已分案處理暫緩執行，但要求張男將戶頭剩餘款項全部匯入指定帳戶，以監管帳戶。張男深怕退休金遭查扣，故聽從指示急赴銀行匯款新台幣100萬元，所幸行員與警方積極且耐心溝通步步突破心防，戳破詐團謊言，才順利保住張男積蓄。

豐原派出所所長林樹鉉呼籲，近來詐騙集團猖獗，民眾若遇類似情形，接獲不明來電，無法確認來電機關與人員時，應先掛斷電話，立即撥打165反詐騙專線，或可向就近警察機關求證，以免上當受騙。