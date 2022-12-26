美國暴風雪傳出耶誕佳話。一輛韓國旅遊團的廂型車受困紐約州威廉斯維爾（Williamsville）時，原想和附近屋主藉工具鏟雪脫困，卻獲屋主大方邀進屋共度難忘耶誕週末。

「紐約時報」報導，23日下午2時左右，暴風雪已襲擊北美導致道路交通寸步難行，這時亞歷山大．康帕尼亞（Alexander Campagna）和妻子安德莉（Andrea）聽到敲門聲，開門後門外2名男子詢問可否藉雪鏟，好將有著9名韓國遊客和1名司機的廂型車挖出溝。

康帕尼亞夫婦深知這場暴風雪有多危險，「根本是（電影星際大戰人物）黑武士（Darth Vader）等級」，因此立即邀請這群人進屋。

這群「意外的旅客」含7女3男，有人睡沙發，有人睡睡袋、睡氣墊床，還有人睡在客臥，其中3人能說流利英語，還有人廚藝了得。

讓這群韓國客驚喜的是，康帕尼亞夫婦正是不折不扣的韓式料理粉絲，家裡米酒、醬油、韓式辣醬、芝麻油等佐料應有盡有，甚至有韓式泡菜和電鍋。

就這樣，他們週末期間分享個人小故事，在平安夜看美式足球，當客人的還幫忙下廚做韓式辣炒豬肉、辣燉雞等家常菜。

27歲、來自韓國平澤（Pyeongtaek）的崔約瑟（Yoseb Choi，音譯）說「這有點像天注定」，他們一行人幸運來到康帕尼亞夫婦家門口，夫妻倆廚房備貨充足，熱情好客，是「我見過的最好心的人」。

康帕尼亞先生說，接待這群出乎意料的客人是很愉快的經驗，直呼是獨一無二的幸事，「我一輩子都不會忘記」，還說這段經歷讓他和妻子動念去韓國旅行。

崔約瑟說這趟旅程「很累，但很讓人興奮」，還說大雪讓他們因禍得福，感受到了「真正美國人的熱情招待」。

他說：「我們很開心，很幸運能與康帕尼亞夫妻度過一個美好的耶誕節。」

25日這天，大雪漸漸趨緩，道路積雪被清乾淨，儘管他們的廂型車仍動彈不得，已有司機將他們接走，好讓他們陸續返回韓國。

他們說，如果再多待一晚，耶誕節當天菜色會是韓式烤牛肉。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1111226