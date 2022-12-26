立法院交通委員會26日繼續審查112年度中央政府總預算案關於國家運輸安全調查委員會單位預算、數位發展部單位預算，運安會主委楊宏智（見圖）出席。（劉宗龍攝）

立法院交通委員會今（26）日審查112年度國家運輸安全調查委員會預算，原本立委提案內容並未提及電動車，不過運安會主委楊宏智回應時突然提及藝人林志穎火燒車事件，立委隨即要求運安會應主動關注電動車安全，畢竟未來電動車在公共運輸將扮演角色。

今日審查運算時包括立委李昆澤、許智傑、洪孟楷、陳素月、陳椒華等提案時都提及運安會結案率過低，楊宏智回應時舉騰龍遊覽車撞山壁的重大事故為例，表示當時是檢調單位扣住證物，因此運安會調查會延遲有很多原因。

楊宏智話鋒一轉表示，運安會也不希望有重大事故，像是電動巴士上路，2000輛在馬路上跑，結果新聞聽到藝人林志穎火燒車，國外也看到很多案例。他表示電動巴士1車載45人，即便只載一半也不少，所以怎麼建立電動巴士調查能量、程序是個問題。

洪孟楷詢問，既然楊宏智主動提到社會重大注目案件林志穎火燒車事件，「那主委你有去了解電動車起火的原因嗎？若是電動巴士自撞後起火，因應機制是甚麼？」運安會官員回應表示該會的事故調查範圍是汽車運輸業，非林志穎案的個人運具，不過洪孟楷表示，這是主委主動提起，運安會若不去了解，不是自相矛盾嗎？何況今年8月副總統賴清德去運安會3周年致詞時也說，運安會的職責除了調查事故，還應該預防事故。

李昆澤認為，電動車、電動巴士是減碳方案，因此電動車安全性是重要議題。國外案例電動車起火6至7小時還滅不了，台灣開放電動巴士上國道、長隧道，電動巴士相關鑑識能力、調查量能、人才，都是運安會未來重點方向。

運安會官員回應說，去年就開始注意電動車安全議題，目前火災部分是消防署管理，進口部分是經濟部管理，「運安會現在還是基本資料收集和學習的階段。」

召委魯明哲則說，電動巴士燒了火很難滅，就像今天本來也沒有要講電動車，是運安會自己提到，「火點了，很難滅。」他並建議運安會對於電動車的未來應該做個專案報告。