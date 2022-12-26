蔡總統即將宣布兵役延長，民進黨立院黨團卻傳要將此從「查照」改「審查」，把球丟給在野黨。國民黨立院黨團總召曾銘宗痛批，蔡政府作為一個執政黨，永遠敢做不敢當，還要求國會、在野黨一起為兵役延長背書。他反問，那如果真的改審查，相關官員要不要為此負責，辭職下台？

曾銘宗表示，按照往例，各部會發布的行政命令都是一發布就生效，過去送到立法院99.9％都是查照，將「查照」改為「審查」過去只有兩次，一個是開放核食，一個是開放美豬，那是在野黨基於強力監督食安，才將「查照」改為「審查」。

曾銘宗表示，現在民進黨身為執政黨，卻要將「查照」改為「審查」，這有個政治意義，就是民進黨團不支持行政院的作為，所以國民黨團要問，若屆時真的將「查照」改為「審查」，等於直接打臉行政命令，相關官員要不要下台？屆時國民黨團將要求行政院負起責任。

至於是否認為這是民進黨團總召柯建銘的政治算計？曾銘宗回應，這是民進黨的政治算計、蔡英文的政治算計、行政院的政治算計、柯建銘的政治算計，希望全民睜大眼睛，好好檢視這個不負責任的政黨。