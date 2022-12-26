今年總稅收估計可超過預算數新台幣4500億元，針對外界期盼還稅於民，財政部代理部長阮清華今天表示，目前沒有這樣的規劃；然而，多位民進黨立委今都表態支持，何志偉更說，4500億元的「超收稅金」應要直接還財於民，才會讓人民真正有感，並指出一個人最少可以分配到將近2萬塊元。

何志偉昨於臉書指出，4500億「超收稅金」應要直接「還財於民」，他計算機算一算發現，一個人最少可以分配到將近2萬元，希望不要追求數字、財政紀律的數字漂亮，是要真正把老百姓的錢，好好的進行使用，現在台灣的貧富差距擴大，應該要直接發現金，將超徵的稅金發還給人民，這是他們應得的錢。

立委王定宇（中）、趙天麟（左二）、林楚茵（右二)、前新北市議員何博文（左）、前新竹市議員李妍慧（右）等人26日召開「經濟成果全民共享」記者會，呼籲稅收成果應全民共享。（鄧博仁攝）

湧言會立委、趙天麟、林楚茵則開記者會提出3點，力主由2300萬人民共享經濟成果，還稅於民同時減免青年助學貸款，協助產業紓困來保障勞工工作權，立委陳亭妃也表示支持「還稅於民」計畫，不論是用甚麼形式，畢竟這幾年在疫情影響之下，很多弱勢家庭受到相當大的衝擊，弱勢族群更加弱勢，生活快過不下去，同時一般家庭也受到影響，學生學貸還不出來，中小企業、餐飲旅宿業營收形成低谷，不論是雇主還是勞工，生活都過得苦哈哈。

陳亭妃指出，若能在預算達標的情況下，提出「全民共享」的方案，現金也好、振興券也好，只要能讓經濟復甦，將資源真正用在刀口上，讓人民有感，建請行政院儘速進行跨部會決策，提出配套措施，早日讓民眾受惠，有助於維持民生發展。

立委郭國文則聚焦於底層，反對普發現金，他認為應該善用政策工具來達到財富重分配，郭國文強調，針對性紓困這才是真正的「苦民所苦」，請政府將經濟底層的需求作為政策優先目標，不是以普發來解決民怨。