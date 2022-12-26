連續幾天台北市都是最低十度以下，乾冷得讓人直打哆嗦的天氣，不過台北信義區永春捷運站旁有家小店，周末卻總是有著明顯排隊人潮，近來連4天吸引民眾即使頂著寒風排隊，原來就是為了喝上一碗限量熱甜湯，長長人龍還吸引日媒專程採訪。

店家透露，吸引排隊潮的限量商品為「紫薯於你」特製甜湯活動，是在原本販售的冬季常態品項紫米紅豆湯、白玉花生湯兩項熱甜湯中，再額外增加紫薯湯圓，從冬至到聖誕，總共準備了一千份，每日限量。沒想到連續4天，店外湧現排隊人潮，許多客人比較晚到，都感到扼腕。

從事設計工作的陳先生說因為很喜歡店內的音樂氛圍與裝潢質感，他已經來吃過永春豆花好幾次，他有些靦腆地說，藉著聖誕節，本想帶女友來吃SOYYOUNG特有的「Q10豆花」，正巧遇上店家推出「紫薯於你」的活動，感覺彷彿更為彼此增添幾分甜蜜。

店長表示，因為冬至是一年中白晝最短的，是專屬於冬天的節氣，搭配聖誕節特別推出紫薯於你限量熱甜湯，要讓大家增添暖意。平常冬季還有常態販售熱豆花，也受到很多消費者喜歡。