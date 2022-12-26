據新華社報導，13屆全國人大常委會第38次會議將於12月27日至30日在北京舉行。大陸全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉25日向記者介紹了本次常委會會議將審議的法律案和立法工作情況等。立法法修正草案、野生動物保護法修訂草案等6件法律案將提請本次常委會會議繼續審議。

修改立法法增加堅持科學立法、民主立法、依法立法內容

立法法修正草案二審稿將提請本次常委會會議審議。臧鐵偉表示，根據各方面意見，修正草案二審稿完善立法的指導思想，增加「在法治軌道上全面建設社會主義現代化國家」的內容。增加大陸全國人大及其常委會「堅持科學立法、民主立法、依法立法」的內容。增加規定大陸全國人大常委會工作機構加強立法宣傳工作，通過多種管道和形式發佈立法信息，介紹情況、回應關切。充實完善設區的市立法事項範圍，增加規定設區的市對「基層社會治理」事項制定地方性法規和地方政府規章等。

此次修改還通過完善相關制度規範，保證在法律起草和審議過程中，及時解決合憲性、合法性問題。比如，明確法律草案的說明應當包括涉及合憲性問題的相關意見；明確憲法和法律委員會對法律案進行統一審議後，對涉及的合憲性問題應當在彙報或者審議結果報告中予以說明。

修訂野生動物保護法規範野生動物展示展演

臧鐵偉表示，提請本次常委會會議審議的野生動物保護法修訂草案三審稿，吸收採納了社會公眾和基層立法聯繫點提出的多條具體修改意見。

據悉，多名群眾通過中國人大網公開徵求意見系統建議，加強對利用野生動物進行公眾展示展演活動的規範管理。經綜合研究各方面意見，修訂草案三審稿增加規定：利用野生動物進行公眾展示展演應當採取安全管理措施，並保障野生動物健康狀態，具體管理辦法由國務院野生動物保護主管部門會同國務院有關部門制定。

作為大陸全國人大常委會法工委基層立法聯繫點，廣東省江門市江海區人大常委會提出增加野生動物保護管理信息公開、鼓勵社會參與的建議；上海市長寧區虹橋街道辦事處提出進一步規範野生動物放生活動的建議。上述建議均在修訂草案三審稿中得到體現。

今年中國立法工作穩中求進、有條不紊

臧鐵偉表示，在中共黨中央的堅強領導下，在各方面的大力支持下，今年中國立法工作穩中求進、有條不紊，集中呈現出任務多、分量重、要求高、時間緊等特點。

今年截至目前，大陸全國人大及其常委會共制定法律6件，修改法律9件，通過有關法律問題和重大問題的決定7件，正在審議的法律案有18件。

據悉，2023年度立法工作計劃圍繞堅持和完善人民代表大會制度、構建高水平社會主義市場經濟體制、實施科教興國戰略、推進建設社會主義文化強國、保障和改善民生、推動綠色發展、完善社會治理體系、完善國家安全法治體系等，預安排了37件繼續審議和初次審議的法律案。

「根據黨中央有關會議精神與決策部署和有關方面提出的意見建議，我們將對2023年度立法工作計劃作進一步修改完善，並在十四屆全國人大一次會議結束後適時向社會公開。」臧鐵偉說。

備案審查工作全面開展、扎實推進

開展規範性文件備案審查是保障憲法實施和監督的一項重要憲法性制度。臧鐵偉表示，經過持續努力和有力推動，備案審查工作全面開展、扎實推進，逐步實現顯性化、制度化和常態化。

據悉，全國人大常委會加大審查力度，通過依職權審查、依申請審查、集中清理和專項審查、移送審查等方式，積極推進「有備必審」；增強糾錯剛性，按照「有錯必糾」的原則，對與上位法存在抵觸或不一致問題的規範性文件督促制定機關糾錯改正；完善聽取和審議備案審查工作情況報告制度，規範備案審查程序和工作流程；建成備案審查信息平台和國家法律法規數據庫，建立備案審查案例指導制度。

「十三屆全國人大常委會履職以來，收到公民、組織對法規、司法解釋等規範性文件提出的審查建議數量較以往有大幅增加，體現了社會公眾對國家法治建設的關心，對維護公民合法權益的關切。」臧鐵偉說，實踐表明，認真接收、研究、處理公民、組織提出的審查建議並及時反饋，已經成為備案審查工作踐行全過程人民民主的重要體現。