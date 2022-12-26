創業家兄弟(8477)前11月合併營收為21.89億元，年減36.06%，創業家兄弟旗下電商平台生活市集宣布年貨節正式開跑，以精選「四大年節採購需求」主題專區，搭配抽獎機制及「雙點回饋」，全力搶攻春節商機。

繼生活市集於雙12期間推出「早鳥買年菜」活動後，年菜業績持續上升較前兩週成長2倍，春節將至民眾已提早準備，生活市集近兩週年節禮盒買氣比前兩週更是激升了4倍，隨著農曆春節即將於下個月到來，消費者年貨採購需求湧現，生活市集觀察發現近兩週「春節禮盒」搜尋度上升54%、「年菜」搜尋更於雙12檔期間耀居排行第二，今年年終生活市集以「即食料理包」銷售表現亮眼，為平台開拓家庭美食品類的印象。

創業家兄弟表示，公司持續致力於成為最懂消費者的家庭採購網」，把握節慶商機，生活市集於即日起推出「2023年貨節」主會場，並依照消費者需求精選四大採購專區「2023開運年菜」、「年貨大街」、「新年大掃除」、「新春家換新」，精準集結年菜、伴手禮、年末大掃除、過年換新居等需求，瞄準農曆年前採購潮，提供超殺優惠再祭出獨家回饋生活幣及LINE POINTS雙點回饋最高15%，希望能衝高春節銷售業績。