台灣護國神山台積電赴美國亞利桑那州設廠，預計將在2026年開始生產3奈米製程技術，引發核心技術外移恐有掏空台灣之虞。國民黨立院黨團今開記者會，指當年國民黨政府努力培育台積電，結果民進政府卻將護國神山台積電送到美國，更擔心會幫競爭對手訓練人才，恐怕將毀了台積電，也毀了台灣。

國民黨團總召曾銘宗表示，台積電成立於民國76年2月21日，在國民黨執政期間開始培養，目前是台灣的護國神山。台灣半導體業界認為，台積電的良率將會被英特爾(Intel)學走，也是最大獲利者，而且英特爾(Intel)的薪資是台積電的3-5倍，員工就算是被綁約，但也不可能永遠待在台積電，等於是替英特爾(Intel)訓練、培養人才。曾銘宗說，國民黨當年培養台積電，現在蔡政府卻將送走台積電？請蔡政府要做為台積電的後盾，拿出具體方案，留住台積電、留住護國神山。

藍委費鴻泰表示，我國每年GDP約8千億美元，台灣半導體業的產出佔台灣GDP的20％，半導體出口占整體的逾三分之一。台積電近期宣布加碼到400億美金，投入4奈米、3奈米晶片生產，分別在2024年與2026開始生產，目前已經有1000位工程師赴美廠，預計到明年底將有2000位工程師赴美廠，到2026年台積電在美廠投入3奈米晶片後，勢必會從台灣其他半導體產業挖角。費鴻泰憂心，屆時台灣半導體人才流失，還會剩下甚麼？

費鴻泰進一步指出，美國在1987年以日本東芝機械(TOSHIBA)違背「巴黎統籌委員會」協定，賣軍事相關產品到蘇聯，處罰東芝集團，將所有半導體產業專利讓給美國，從此東芝集團一蹶不振，日本半導體也就此殞落。蔡英文總統上台之後，這兩年被美國逼著以「尖端科技，不能落入中共之手」理由，雙手奉上台積電，台積電變成「美積電」，護國神山變成半屏山，最後可能遭將剷平；人才大量流失、工作機會大量減少，台灣還會剩下什麼？

黨團副書記長吳怡玎表示，國民黨過去培養出台積電，而現在的民進黨不僅是送走台積電，甚至毀了台積電。台積電近期面對的不是技術、商業上的困境，而是政治因素。民進黨在九合一大選操弄「選舉晶片」，當時在高雄喊出「7奈米設廠」，結果，7奈米現在在哪裡？台灣台積電未來將面臨良率、製程、人才到底還在不在？仍舊操之在我？民進黨毀了台積電，也毀了台灣。