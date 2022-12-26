日本桌球國手福原愛2021年與江宏傑爆出離婚，福原愛更在同年爆出偷吃橫濱男，2022年更疑似遭橫濱男前妻提告，隨後福原愛發出聲明否認，這兩年來官司纏身讓她相當心累，如今挺過風波的她，今（26）日曬出聖誕樹照，許多粉絲也紛紛前來留言祝福。

福原愛今（26）日在微博上發文寫下「我的聖誕樹，明年見」照片中的聖誕樹上掛著許多裝飾，看起來相當有過節氣氛，而網友們也都前來留言祝福「願聖誕樹給愛醬帶來好運、帶來快樂！」、「聖誕快樂明年見」、「2023見愛醬」、「愛醬好好生活」。

福原愛曬出聖誕樹，引來網友留言祝福。（圖／截圖自福原愛微博）

事實上，自離婚以來官司纏身的福原愛，曾在九月前往大陸駐日大使館參加活動時，被拍到身形消瘦臉頰些微凹陷，在訪問中哽咽透露「我這兩三年很多天晚上睡不著，幸運的是我都挺過來了」，更透過鏡頭向大陸觀眾喊話，每個人會遇到不同困境，相信都會挺過去的，最後她表示，希望待疫情平緩後，能與大陸的朋友們見面。

然而， 在婚變風波中福原愛非常努力復出，甚至擔任桌球比賽的球評，但觀眾反應相當兩極，如今的她上節目也只能充當「丑角」，今年她更被日媒整理出的「身價掉價排行榜」中高居第一，過去日本的「國民小愛」淪落至此，讓許多日本網友大嘆可惜，也令人不勝唏噓。