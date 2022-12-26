雲林縣虎尾科大航訓產學大樓動土，全力發展航太基地。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾科技大學為發展航太智能培訓基地，規畫「國際航訓中心及產學大樓」，26日舉行動土儀式，航訓中心與產學大樓位於雲林高鐵校區，目前已有智慧機械與切削加工實驗廠等，未來航訓中心與產學大樓完工後，將可培育更多元化的航太人才。

虎尾科技大學26日於高鐵校區舉行「國際航訓中心及產學大樓動土儀式」，由教育部技術與職業教育司司長楊玉惠、虎科大校長張信良、雲林縣長張麗善等人共同參與開工儀式，見證國家科技教育的新里程。

張麗善表示，虎科大高鐵校區占地約17.18公頃，由學校籌備工程經費9億9000萬元，歷經3任校長共同擘畫，奠定國際產學航訓與智慧機械發展藍圖，包括建置國際產學合作大樓、國際航訓中心、飛機修護實習場，以及已竣工的智能機械與智慧製造研究中心示範工廠等。

楊玉惠表示，教育部對技職教育的人才培育不遺餘力，虎科大於今年獲教育部「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」9000萬元補助，對焦無人機的產業發展，全力支持「無人機產業人才及技術培育基地計畫」，培育無人機技術跨域專才，銜接產學技術。

楊玉惠說，技職教育將持續推動優質教學場域建置，強調與時俱進、與產業發展脈動同步的科技趨勢教育，透過理論與實務雙軌培育，提早預備產業未來的新就業人才，以此加速台灣產業的轉型，創造企業、學校、學生3贏局面。

張信良指出，虎科大去年由企業出資的產學計畫成長30％，今年又比去年成長60％達1億2000萬，首度突破1億元，隨著國際航訓中心與產學大樓的動土，將是學校躍升至卓越科技大學的重要里程碑。