安溥昨晚小巨蛋演唱會圓滿落幕，好友張鈞甯到場送上愛的抱抱。（陳俊吉攝）

安溥小巨蛋演唱會圓滿落幕，在後台分享演出心得。（陳俊吉攝）

安溥「潮水箴言」明年移師高雄巨蛋，安溥放話完售就請媽媽當嘉賓。（陳俊吉攝）

安溥一連兩天在台北小巨蛋舉辦「to ebb 2022潮水箴言」演唱會，昨晚(25日)順利落幕，在後台受訪時，日前意外暴雷她明年3月4日將移師高雄巨蛋開唱的張鈞甯驚喜現身、被她虧「雷龍來了」，兩人緊緊抱在一起，安溥笑說：「大家如果要懲罰她的話，可以來買票嗎？」

兩人交情深厚，安溥新專輯《9522》主打歌〈最好的時光〉就是在張鈞甯的催生下完成；日前張鈞甯在IG幫她催票，卻提早洩漏安溥尚未公佈的高雄場日期，昨看演唱會時被好友吳青峰虧「快看，妳在螢幕上耶」，張鈞甯一看才發現安溥唱〈藍天白雲〉時LED畫面充滿一堆閃電。三人是好閨蜜，安溥和張鈞甯還相約跨年要一起到台東看吳青峰演出。

安溥連續兩天在講感謝名單時落淚，她笑說：「我上台感性，平常下台我可性感咧！」不過她自認性感卻常遭到朋友白眼，「像我覺得穿巫師袍很美，但朋友卻介意走在旁邊，覺得像萬聖節提前到來。」

今年對安溥來說是豐收、但也辛苦的一年，不僅推出新專輯與演唱會，忙碌工作兼顧帶小孩之餘，還得和新冠肺炎確診的後遺症對抗，如今終於完成演出，她特別感謝工作人員，也趁慶功宴一一賠罪、致謝。

她接下來要進錄音室錄音，明年重新再啟動高雄演唱會，她放話：「如果高雄場賣完，我就恭請我媽媽當我的特別來賓！」安溥「潮水箴言」演唱會高雄場門票開賣日期，請洽「聯成娛樂」官網和FB。