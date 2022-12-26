俄羅斯國有的核能公司Rosatom周一表示，預計該公司在2022年的出口將成長15%，外國訂單會穩定維持在2000億美元。

Rosatom執行長Alexei Likhachev說：「出口會成長15%，但是人們必須明白，這已經遠遠超出了限制」。

成長來自於既有合約的執行、核燃料的供應、濃縮鈾產品、以及其它服務，執行長說，這也包括在12個國家建造23座核電廠的計畫。

自今年二月俄羅斯入侵烏克蘭以來，儘管美國有在施加相關制裁措施，Rosatom已經避開了西方制裁。

「即使在這種情況下，公司未來10年的國外訂單也將穩定在2000億美元」，Likhachev說。

自從俄烏戰爭爆發以來，Rosatom一直與國際能源總署(IAEA)進行談判，討論烏克蘭Zaporizhzhia核電廠的安全區問題。Zaporizhzhia為歐洲最大的核電廠，自三月以來為俄軍所控制，引發安全疑慮。

自今年八月以來，Rosatom與芬蘭的夥伴Fennovoima相互控告索賠數十億美元，以彌補Fennovoima取消在芬蘭建造核電廠的損失。

Rosatom握有芬蘭的Fennovoima約34%股權，後者在今年五月取消了一項建廠合約，原因為烏克蘭戰爭帶來的風險增加。

在12月稍早時，Rosatom表示，爭端審查委員會(DRB)裁定，芬蘭的終止合約是非法的。DRB是一個仲裁小組，負責解決國際合約糾紛問題。