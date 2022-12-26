111學年HBL高中籃球甲級聯賽女子組12強預賽外卡賽首日第2場，苗栗高商第2節22比9攻勢，加上第4節在對手新竹高商追近分數時，拉出一波9比0高潮，終場苗商66比60擊退竹商，27日上午11點40分和金甌女中爭奪最後一張8強門票。

苗商教練周辰芳表示，這次到高雄比賽，球員在球季上比較不成熟，所以有給大家設定目標，也很開心與竹商這一場外卡賽球員有執行教練團給予的任務，明天對金甌一樣盡力打，「之前盃賽和金甌交手有輸有贏，還是告訴球員把設定的工作做好。金甌和我們同樣高三球員較少，相信努力拚的話還是有機會。」

苗栗高商古寶瑩、徐巧雲各攻下16分，古寶瑩並有12籃板、9助攻，以準大三元成績助隊保有一線生機，身高180公分的高一中鋒薛青霞，繳出11分、7籃板。

男子組已經以5連勝、分組第1之姿晉級的光復高中，在前往搭車回新竹前，全隊也到高雄巨蛋體育館看這場女子組外卡賽，並為同樣來自新竹的新竹高商加油，竹商許馨云攻下全場最高29分，並抓下15籃板，楊語蓁14分、6籃板、4助攻。