新北市長侯友宜昨(25)日帶領市府團隊出席在新北市府廣場舉辦的耶誕平安晚會，當牧師張茂松以國語進行禱告時也祝福侯友宜，更「祝福他成為全台灣的祝福」，外界解讀是希望他扛起全台灣的責任；對此侯友宜今(26)日表示，自己公職生涯42年初心不忘，大家都是為中華民國、台灣這塊土地努力打拚。

侯友宜說，希望因為大家的齊心齊力，讓這一塊土地共好，所以自己用這個精神為國家、為人民好好打拚，希望不管是新北市或是中華民國在臺灣，或是在台灣這塊土地的所有人，大家都能夠不斷的幸福歲月平安喜樂。