美動物園歸還瘦巴巴熊貓 陸網友：沒有新鮮竹子吃不飽

美國田納西州曼菲斯動物園在當地時間21日宣佈，將把旅美大熊貓「丫丫」和「樂樂」歸還給大陸，結束20年的租借期。但在這之前，大陸網友對兩隻熊貓的照顧情形引起輿論關注，更有大陸網友批評，兩隻熊貓居住場館惡劣，沒有新鮮竹子吃，餵食量也達不到標準；動物保護人士也對將熊貓歸還大陸表示支持，認為健康狀況因園方的疏忽而惡化。

實際上去年1月大陸網路就曾討論過在美兩隻熊貓疑似照顧不當的問題。當時中國動物園協會工作人員回應，熊貓「丫丫」已22歲屬於老年，且一直患有皮膚病所以狀態不好。經溝通，了解到竹子和居住場館沒有問題，會持續和曼菲斯動物園進行溝通。

但據《南華早報》報導，今年2月「保護動物」（In Defense of Animals） 組織在網路上發布影片，指責園方讓熊貓「丫丫」和「樂樂」兩隻熊貓受到身體上、心理上和情緒上的折磨。

近日曼菲斯動物園表示，由於「丫丫」和「樂樂」的20年租借期將屆滿，因此將把牠們送回大陸。而這項決定也受到大陸網友歡迎。許多人關切為何要等到明年才送回國。一名網友問：「能不能盡快送回國？」另一人問：「能在農曆年前送回來嗎？」

據了解，從2003年4月，雌性熊貓「丫丫」和雄性熊貓「樂樂」一同前往美國田納西州曼孟菲斯動物園，開始10年的旅居生活。2013年協定到期後，又延長了10年至今。