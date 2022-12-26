民眾黨前立委蔡壁如10月因論文風波辭職，民眾黨選戰也不如預期，更爆出帳戶中僅剩6萬元，在柯文哲新的人事安排中也未獲得職位。民眾黨中評委林恕暉今爆料，柯未幫蔡安排職務的原因是因為蔡壁如想選黨主席，柯文哲更認定蔡為此灌大量人頭黨員；而蔡壁如對此僅表示，「這個黨最不缺的就是謠言」。

林恕暉今於臉書表示，柯、蔡兩人不合原因是因為蔡壁如放話佈局要選民進黨主席，她請各縣市蔡派支持者大量吸納黨員；近日民眾黨代表選舉時爆發「人頭黨代表候選人」醜聞，迫使中央黨部不得不調查，黨內傳言可能有大量人頭黨員支撐這些黨代表候選人。

中央黨部調查後，這件「人頭黨員」、人頭黨代表案，柯文哲認定是蔡壁如所為，日前兩人單獨對質時，互不相讓，兩人因此大吵一架。事後，柯文哲對身邊人大嘆：蔡壁如與他，空有三十年情誼，竟然做這種事。

就連高虹安當選新竹市長後，民眾黨遞補同為女性、不分區立委排名第九的立院黨團主任陳琬惠，黨團主任因此空缺，黨內有人建議可讓蔡壁如擔任黨團主任一職，柯文哲對此僅冷回：「她不是要跟我選黨主席」？讓黨內不敢再提。

針對爆料內容，蔡壁如僅簡短回應，「這個黨最不缺的就是謠言」。