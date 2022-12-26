台日混血兒篠崎泫昔受封「最美高中生」，2013年以Twinko成員身分出道，出道前在PTT表特版爆紅也被稱為真實版蘿莉，受到不少粉絲的喜愛，IG甚至吸引了57.4萬的網友追蹤。日前，她的美照再度登上表特板受到網友不少讚美，不料卻有鄉民歪樓道，「怎麼隱隱飄出彩樺姐的Fu」，此言一出笑倒不少網友。

昨（25日）有網友在PTT表特板以「篠崎泫」名字為題發文，並一連分享9張篠崎泫的美照，從風景照到泳裝辣照應有盡有，而篠崎泫其中一套運動裝更是被不少網友讚翻，只見她穿著運動內衣，十分青春俏麗，她彎下腰來露出深邃的事業線，白皙的上圍讓網友紛紛暴動。

許多網友讚美，「身材很好，顏值也高」、「身材不錯」、「該有的都有，超正」、「難得覺得台灣藝人長的不錯的」、「少數長的正，口條邏輯都清晰的女藝人」。不過，有網友歪樓表示：「怎麼隱隱飄出彩樺姐的Fu」、「原來以前的彩樺姐長這樣」、「年輕彩樺姐」、「頂配版彩樺姐，蠻正的」、「彩樺年輕個15年大概就這樣」。

事實上，篠崎泫的父親是日本人，母親是台灣人。篠崎泫原先從母姓，就讀國中時改從父姓，但因為姓氏太過特殊，常常遭人誤解，逼得她不得不「亂報一通」。