台南市議長選舉落幕，國民黨台南市議會黨團26日發聲明要求檢調介入追查賄選傳聞，是否利誘國民黨員跑票，台南市長黃偉哲26日出席消防勘災車捐贈儀式，提到檢調已介入調查正副議長選舉，若涉任何暴力與金錢都違法所不容，2014年台南市議長曾傳黑金買票傳聞，8年後不容許再發生。

台南市正、副議長選舉令選民霧裡看花，國民黨的副議長參選人李文俊，竟跑票投給敵營的議長參選人邱莉莉，台南市國民黨團書記長蔡育輝大表不滿，質疑背後有政治利益掛勾，才讓藍營同事甘冒退黨風險跑票，要求檢調查明真相。

黃偉哲26日出席開基武廟捐贈消防勘災車儀式，面對社會大眾對議會賄選質疑，他提到台南市議長選舉投票前，雙方陣營的動作都受全台矚目，雖然選舉結束，司法對各項賄選傳聞的調查都會持續進行，如有任何壓力、金錢或暴力介入選舉，都令法所不容，民眾也無法接受。

黃偉哲表示，台南市議會屢傳黑金賄選，對台南市民主議會政治產生負面影響，台南市議長選舉在2014年前已有過黑金賄選傳聞，8年後更不容許發生。

台南市中西區開基武廟主委顏教本26日代表廟方捐贈消防局2輛總價值344萬元的災情勘查車，車內配備有合法認證拖船鉤、LED警示燈、警報器及無線電等裝備，提供消防人員在執行救溺勤務中，拖帶船艇時能夠更有效率及安全。

廟方捐贈的車輛均有四輪驅動，利於船艇沙灘上拖行，可迅速下水執行救援任務，增加成功救援機率。

開基武廟除捐贈消防車輛，日前更捐贈社會局4輛復康巴士與贈送捐血中心1輛運血車，廟方盼藉由捐車嘉惠社會大眾，增加與民眾的良好互動。