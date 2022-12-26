生技小鬼撐人氣，台股力守5日線！大陸疫情因解封大爆發，讓飽受通膨升息、俄烏戰爭陰霾之苦的全球股市2022年最後一週交易日更加落寞，毫無聖誕節及2023年新年假期歡樂氣氛，由於外資多已放假，台積電(2330)、鴻海(2317)、台泥(1101)、台塑(1301)等權值股在欠缺資金動能下，股價多在平盤附近游走，內資轉向點火搭上大陸疫情題材的生技等中小型，浩鼎(4174)、生達(1720)、強生(4747)、立康(6242)、達邦蛋白(6579)、中化生(1762)、永信(3705)、杏輝(1734)、隴華(2424)、同泰(3321)及久裕(4173)以漲停板作收，儘管尾盤時OTC市場賣壓湧現，但台股加權指數守住紅盤。

終場加權股價指數收在14285.13點，上漲13.5點，成交量約為1121.15億元；OTC指數收在182.55點，下跌0.29點，成交量為480.18億元。

今天盤中上市各類股以玻璃類股表現最佳，上漲2.03%，其次是生醫類股及化生醫類股，分別上漲1.89%及1.36%，表現較差者為航運類股、鋼鐵類股及電子零組件類股，其中航運類股下跌2.23%，鋼鐵類股下跌0.84%，電子零組件類股下跌0.24%；上櫃部分，表現最佳為化工類股、上漲1.2%，表現最差為航運類股、下跌2.6%。

就技術面來看，今天台股因外資普遍放假，整體市場交投清淡，終場上漲13.5點，以14285.13點作收，守住5日線；台股受到國際股市不振，帶量跌破14400點頸線(半年線)，成交量連續3日萎縮，顯示市場買盤進場意願並不積極，由於短期均線與月線皆聯袂下彎走弱，且日指標開口縮小，大盤短期可能在半年線附近整理，在成交量未見回升下，預估本週指數將在14200點到14500點之間。

元富投顧總經理鄭文賢表示，本波引領全球股市多頭指標，以道瓊指數最為重要，目前在季線以上，相對強勢，重要觀察個股，以蘋果和特斯拉為主；目前台股遇到尷尬情境，當美國傳產股反彈時，台股相對強勢，現在美科技如果弱勢，特別費城半導體指數相對弱，對台股是否能續強？可能要觀察一下；尤其新台幣近期轉貶，未來資金流向將是重點，美元指數是另一個重要領先指標，也是資金中期的風向球，美元指數短線在104附近震盪，但在90-100區間已打出長達7年大底部型態，中期仍相對強勢。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，因庫存調整、終端需求疲軟，又有中國大陸封控衝擊供產業應鏈運作，導致外銷訂單逐月下滑，外部又因日央行政策調整衝擊全球股市，導致台股週線連三黑，由於外資放假去、成交量下降，美股科技股漲多回檔，致使電子股無明顯主流帶動，預估年底前大盤處於狹幅區間震盪，在內資主導期間研判生技等中小型股或具利多題材之傳產族群，相對較有表現空間。

鄭文賢表示，由於全球央行升息持續，全球通膨相當險峻，美國11月CPI達7%，略低於市場預期，費城半導體指數的2640點，成短線重要多空關鍵，未來最大風險在美股和中國，近期美國股市大震盪，韓股和港股也出現拉回，這讓台股也跟著震，而台股屬短線拉回，但現階段心態『靜待買點，不過度追高，價差應對』，投資人好買點再出手。

目前台股現階段重要的護國神山，台積電480元整數關卡挑戰失敗，聯發科650元整數關卡也岌岌可危，未來本土資金動向，中小型股走勢是關鍵，牽動OTC指數，美國公債殖利率大幅震盪，將是美股和台股中期最大變數，中期仍要提高警覺。