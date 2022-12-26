本報今獨家報導，情治界官員透露國安局長陳明通可望在明年1月的內閣改組留任，引發討論。對此，媒體人張禹宣推測，被點名是民進黨九合一敗選戰犯之一的陳明通能留任的原因，不是總統蔡英文信任他，反而是因不信任他、擔心他會洩漏民進黨的「大秘密」所致。

張禹宣今（26）日在臉書發文，直言陳明通過去曾在俄烏戰爭、台海局勢與中共常委名單等事上誤判情勢，就國安領域來說，他根本是大外行，然而，蔡英文會留任陳明通的原因，也正是因為他保密不足、出包有餘的性格。張禹宣推測，蔡英文擔心陳明通一旦卸任回到民間，兩人便不再綁在同一條船上，「在新竹大秘寶爆發之前，陳明通論文的N胞胎恐怕就會先公諸於世」。

張禹宣認為，陳明通會外洩的不是國安機密，而是會「動搖國本」的民進黨大秘密。他指出，近期先後因論文抄襲，而遭撤銷學位的鄭文燦、蔡適應、江聰淵等人，只是民進黨中生代「抄襲門」的冰山一角，未揭露的黑數遠超已知的。

張禹宣接著說，一旦陳明通回歸民間，這些未爆彈將失去保護傘，即使台灣社會都清楚，這些「師出同門」的論文，究竟是「量販店」還是「巧合」，才導致抄襲連環爆，但這心證唯有陳明通可以坐實。張禹宣直言，唯一支撐著這最後的遮羞布的吊鉤，就釘在國安局長一職上，否則，在內閣改組之際，蔡英文有什麼理由讓九合一大敗、乃至毀掉民進黨中生代的罪魁禍首續聘原職？