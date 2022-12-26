「障礙跑競賽」（OCR）為進入奧運現代五項做準備，國際障礙賽賽跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑引進台灣已經多年，每場賽事皆吸引超過7000位大、小障礙跑競賽愛好者的參與，不少斯巴達好手也對於障礙跑競賽進入奧運此事感到十分興奮，期待未來能夠為台灣在障礙跑國際賽事以及現代五項奧運殿堂上奪得獎牌，斯巴達台灣主辦方也熱切尋求體育署的協助。

日前斯巴達美國總部公告，已跟障礙跑國際組織World Obstacle簽訂協議，共同為進入奧運現代五項做準備，將取消原本賽制中的「Pro Team」，並以「國家代表隊」取代，意味著國家代表隊的選手認定必須回歸政府，各國的比賽主辦方僅有推薦的資格，過去台灣「Pro Team」成員有「最強警花」謝伯韶等斯巴達好手，都極有可能會是未來國家代表隊的重要支柱。斯巴達美國總部已來信告知世界各國主辦單位，從2023年開始，各國國家代表隊即可至世界各地比賽、交流，當世界各國皆已蓄勢待發，台灣豈能缺席呢？然而台灣目前尚未有障礙跑競賽（OCR）相關協會，因此斯巴達台灣主辦方籲請體育署大力協助。

斯巴達台灣主辦方表示，障礙跑競賽是國際上近幾年來最火紅的新興運動之一，雖然目前被認為是一個商業活動，但其中許多選手都很有潛力，尤其障礙跑競賽並不像籃球等運動有體型限制，因此台灣好手很有機會突破重圍，只是缺乏被栽培的機會，因此強力懇求台灣政府的重視與協助，讓台灣有機會被世界看見。

斯巴達台灣主辦方不只要尋求體育署的重視，也希望全台人民可以一起存健康、報名加入斯巴達。斯巴達障礙跑競賽加上關卡，是很有挑戰的一項全核心運動賽事，從平時健身房的重量訓練，到每一場賽事的自我競賽，這都是讓身體強健的最重要機會，更是讓台灣繼街舞之後再有機會在奧運爭取獎牌的項目。