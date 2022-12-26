台北市長蔣萬安26日上午7時30分召開第一場晨會，他會後透露本次會議討論重點有大巨蛋、內湖交通、2023跨年晚會等。台北市政府觀光傳播局局長陳淑慧指出，為了讓民眾快樂跨年，蔣萬安會中特別指示本次跨年應以「零事故」為目標，晚會結束時則應讓周邊交通順暢、做好人潮分流及疏散。

前台北市長柯文哲打造早上7時30分的晨會文化，蔣萬安今早也召開晨會，他接受媒體聯訪時透露，本次晨會主要討論很大巨蛋、改善內湖交通等市民關心的議題，另有針對跨年晚會及明年2月份開始的台灣燈會，進行一些討論。

是否特別擔心跨年？蔣萬安說，由於跨年晚會是他上任後第一個大型聚會，加上民眾都相當期待，市府必須做好準備，也得重視人流、交通、安全及新冠肺炎疫情等各項因素。市府接下來會好好地重新審視跨年晚會，讓市民享受安全、愉快的活動。

陳淑慧說，台北市政府舉辦跨年晚會行之有年，相信警消、交通等單位都能各司其職，而市府舉辦任何活動都要求「零事故」，跨年晚會亦是如此。

不過，她指出，鑑於南韓梨泰院踩踏事件，以及疫情解封掀起的報復性活動，市府各局處都嚴陣以待，為跨年晚會進行「超前部署」，加強人群分流及現場即時引導等。

陳淑慧表示，市府雖有在跨年會場設置救護站及緊急應變通道，但仍不希望活動當天出現傷亡，提醒民眾參與活動前要吃飽，並做足保暖。