勞動部今(26)日公布最新勞雇雙方協商減少工時(無薪假)統計，事業單位計2654家，實施人數1萬7958人，較上期2594家增加60家、1萬7872人增加86人。勞動部表示，整體減班休息的趨勢正往下降，1月初觀光旅遊業預估會有顯著減少，可以說疫情以來的餐旅寒冬有望告一段落。

根據勞動部統計指出，本期家數與人數增幅不算明顯，但若從高到低排序仍以支援服務業(旅行社)1441家、批發及零售業360家、製造業299家居多，實施人數同樣以支援服務業、製造業及批發零售業居多，分別為7763人、5704人及1633人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，本期主要增加以支援服務業和批發零售業為主，製造業整體上有微幅下降趨勢，其中減少以民生工業為多，主要有些食品業者已停止繼續實施減班休息，加上內外銷的訂單開始回來等。

然而資訊電子工業等上有耳聞部分業者會持續實施，目前業者仍和員工在協調當中。

黃維琛強調，製造業減班休息的趨勢得看大型企業的實施狀況，相較於大型企業因應方法較多，小型企業更容易受到景氣變化影響，現階段國內的大型製造業尚無實施減班休息，預計明年1月第1期統計上整體會有顯著減少，尤其觀光旅遊業會最明顯，可以說新冠疫情出現以來，觀光旅遊業總算可以有明顯回溫了。