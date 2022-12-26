屢獲建築業界獎項肯定的科達建築，插旗塭仔圳港泰自辦重劃區推出「新莊科達花園」，屬該區少有的7%新莊正門牌，標榜「大直豪宅空降新莊」，更是區域內高規建材、親民房價、唯一日系營造品質的新建案，可說是物超所值，受到不少消費者關注，銷售已達7成，近期主打「總價1600萬買森呼吸景觀3房」，不用出國在自家社區中庭就能賞櫻花、喝咖啡，吸引不少雙北首購、首換族看屋，再次打出一波亮眼成績單！

「新莊科達花園」總銷30億元，規劃地上9、14樓與地下4樓建築，包含住宅163戶、公共幼兒園1戶，設計二房22~24坪、三房31~36坪產品，標榜新莊門牌、豪宅外觀、日歐系建材，目前主推3房格局31～36坪，磁吸剛性換屋需求家庭。

科達建築董事長賴建程指出，自己家裡屬4代同堂，對家的感受別有洞見，要讓年輕首購族住得有尊嚴，科達建築放眼國際格局，不惜砸重金與70年經驗日本國土開發營造合作，打造新莊新地標，今年度科達建築不僅在「第19屆國家品牌玉山獎暨第24屆國家建築金質獎」獲獎「最佳人氣品牌」，也榮獲「中時房產金牌獎-品牌人氣精湛獎」，首次參加評選即獲得佳績，也顯見深受消費者與產官學界肯定！

「新莊科達花園」規劃地上9、14樓與地下4樓建築，除了住宅163戶，1樓並貼心規劃公共幼兒園，標榜新莊門牌、豪宅外觀、日歐系建材，不僅有窗外4排樹海，社區中庭更規劃櫻花樹，不用出國就能賞櫻。（圖/科達建築提供）

「新莊科達花園」地理位置優越，綜觀塭仔圳港泰自辦重劃區，珍稀7%新莊黃金門牌數量有限，並標榜「大直豪宅空降新莊」，讓住戶感受物超所值，格局主推3房31～36坪數，磁吸剛性需求家庭目光，毗鄰幸福商圈、中平商圈、新泰商圈繁華迤邐，正對2千坪中平公園綠地，享優渥生活機能，步行10分鐘抵達新泰國小、新泰國中，讓家長未來安心接送孩子；鄰近65快速道路，快速銜接國一、國三高速公路，目前最近捷運站為機捷A5泰山站，也有公車轉乘至新莊站，未來還有機捷A5a站，以及五泰輕軌規劃中，上、下班便捷，滿足食衣住行育樂所需。

「新莊科達花園」規劃3房都能容納雙人床的設計，並具備豪宅大落地窗、前後陽台與玄關，而且客廳可容納神明廳空間，滿足自住剛性需求。（圖/科達建築提供）

賴建程指出，自己生活在4代同堂的環境中，對家的真諦深有感觸，認同孩子的嘻鬧聲與長輩的叮囑才讓生活充滿溫馨，於是規劃3房格局，都能容納雙人床的設計，皆有前後陽台與玄關，客廳可容納神明廳；此外，重視採光與通透感，房間打造大片落地窗，別具雅致，加上窗外社區所種植的櫻花樹，不用到日本京都也能享受高雅格調。建築為追求精緻豪宅體驗，前2棟為5戶搭載2電梯，後棟則是4戶對應2電梯，優秀的豪宅梯戶比讓生活步調愜意，為減輕現代父母育兒負擔，建案1樓更貼心規劃公共幼兒園，十分契合科達建築「品味時尚建築，傳承家庭幸福」的品牌精神。

「新莊科達花園」位於新莊塭仔圳內自辦重劃區，正是新莊與泰山交界，該案是區域7%新莊正門牌，高規建材、日本營造廠與親民房價，是區域內最高CP值之選。（圖/科達建築提供）

新北市政府力促的近400公頃新泰塭仔圳市地案，「新莊科達花園」因屬塭仔圳內難得的全新自辦重劃區，近年吸引眾多建商搶進，相對新莊舊市區、副都心有房價外溢、捷運優勢，已經成為建商兵家必爭之地，包括海研、茂德、寶佳、科達、新潤、宏國、碧瑤、丞石、華固、忠泰、三群建設等均插旗推案，今年該區除了上半年有「新莊科達花園」、「新潤潤見築」、「碧瑤菁品」推出，包括「閱讀台灣」、「華固一莊」、「宏道豐匯」下半年接棒推案，忠泰、三群等建商也蓄勢待發，大品牌建商開價皆已上6字頭大關。

「新莊科達花園」嚴選日本營造廠、高規建材，受到消費者青睞，最終科達建築在「第19屆國家品牌玉山獎暨第24屆國家建築金質獎」榮摘「最佳人氣品牌獎」。（圖/科達建築提供）

賴建程強調，「新莊科達花園」開案以來即受新莊、板橋、泰山、三重等區域自住客青睞，以及北市內湖、中正、信義區等白領客層關注，他說，「目前同區域的案子，有9成土地屬泰山門牌，開價多在5~6字頭，本案屬珍稀新莊門牌，又有親民房價，總價1600萬起就能買三房，祭出更是區域最高規的歐、日系建材，包括比利時隔音木地板、SHOWA昭和氣密窗6+6mm膠合玻璃、林內三機廚具、TOTO衛浴、德國Grohe衛浴五金配件，以及專作北市一線豪宅的大信防水保固8年服務、電動車位線槽預留等，展現滿滿誠意，正是銷售亮眼關鍵！」

為了讓建設昇華至最高規模，科達建築與日本國土開發營造合作，仰賴70年擘劃大型國家設施的經驗，包含東京羽田機場、千葉縣富里市太陽能發電廠，甚至全世界唯一填海造陸的大阪關西機場，讓「新莊科達花園」躍升為國際級建築。綜觀交通機能、房間規劃及建材嚴選等多樣性要素，最終科達建築在「第19屆國家品牌玉山獎暨第24屆國家建築金質獎」萬眾矚目，於255件得獎作品中脫穎而出，榮摘「最佳人氣品牌獎」。

科達建築3年推案百億元，未來2年按規劃腳步，醞釀都更、危老推案，同樣主打捷運宅、商圈機能與日系營造，可望朝第2個百億案量目標邁進，再造高峰。（圖/科達建築提供）

科達建築3年推案百億元，對此亮眼成績單，董事長賴建程表示感謝，並預告未來2年在新北三重、板橋、新莊區與北市松山區醞釀超過百億元的合建、都更危老案，同樣主打捷運宅、商圈機能與日系營造，可望朝第2個百億案量目標邁進，繼續服務人群，持續在市中心興建年輕人買得起的房子！

【新莊科達花園】

|接待中心: 新北市泰山區信華三街與號信華一街口

|連絡電話: 02 2998 9988