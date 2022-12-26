力挺張峻的上屆花蓮縣議會國民黨團書記長謝國榮，在黨紀開鍘前，主動拆除黨團銜牌及背板。（謝國榮提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮議長張峻選前遭國民黨縣黨部以排黑不予提名參選，仍在6名黨籍議員支持下，以17票蟬連議長寶座，並拋出退黨震撼彈，更點名黨主席朱立倫下台才會回黨。藍營跑票議員中，黃馨、鄭寶秀跟進退黨腳步，上屆議會國民黨團書記長謝國榮則在黨紀開除前，主動拆除議會黨團銜牌，並預告將成立「愛花蓮團結聯盟」，反政治霸凌。

花蓮縣議會33席，國民黨含報備2人共20席，民進黨3席，民眾黨1席，無黨籍9席，議長選舉藍營看似勝券在握，但因黨內分歧，縣黨部以排黑為由不提名張峻連任，改提名吳東昇角逐，並對黨籍議員祭出黨紀處分，但還是有6名黨籍議員無畏黨紀跑票，包含張峻、黃馨、鄭寶秀、謝國榮、周駿宥及程美蓮，讓張峻順利蟬聯議長寶座。

議長選舉落幕，張峻、黃馨及鄭寶秀3人趕在黨紀開鍘前宣布退黨，上屆國民黨團書記長謝國榮則主動拆除議會國民黨團銜牌。

張峻認為，自己一直被排黑，搞到他已成全國最黑的議長，不滿頻遭縣黨部鎖定追殺，及黨主席朱立倫長期放任派系在地方霸凌同志，決定退黨，且之後不會加入其他政黨，朱立倫下台後則將義無反顧回黨服務。

謝國榮表示，正副議長選舉，經黨團多數議員決議，議長採不提名，副議長提名黃馨，但議長重點支持張峻，怎料縣黨部未參考議會黨團決議方式辦理，堅持提名具極大爭議的吳東昇參選，如此做法與結果令人感到悲傷。

謝國榮說，老朽身為國民黨忠貞深藍黨員幾10年來，為民眾大小事不斷發聲，如今議長選舉落幕，口水戰已無意義，他會將所有的重心回歸到縣預算及未來規畫上，未來不論是國民黨還是無黨，都在議會為民喉舌。

不過，國民黨跑票議員6人如黨籍遭開除，藍營議會僅剩14席，無黨籍暴增為15席，張峻也透露屆時將順勢成立「愛花蓮團結聯盟」，猶如無黨聯盟一樣，首要反對政治霸凌。