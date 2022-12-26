新竹科學園區保二竹園分隊1名林姓警員，26日上午9時在前往介壽路處理車禍途中，因時間緊迫其開啟警示燈、鳴警笛，待車輛減少於路口待轉區準備直行通過十字路口時，遭1輛直行計程車當場連人帶車撞飛，林員彈飛至少3公尺，左小腿嚴重粉碎性骨折，經送醫無生命危險。

據了解，現年24歲的林姓警員任職保二總隊第3大隊第1中隊竹園分隊，今天早上8至9時交整勤務結束後，正要接著上9時的巡邏勤務，但在交接班時，接獲通報指介壽路、竹科實驗中學前有車禍事故發生，林員獲報後，立即騎警用機車前往處理。

林員於9時6分時，先行介壽路往光復路口，行經金山街口欲待轉前往介壽路實驗中學準備左轉，並於機車待轉區待轉，由於時間緊迫，林員等到車流較少後，立即開啟警示燈並鳴警笛，準備慢慢向前騎乘通過十字路口。

新竹一名警察在要去處理車禍的途中，遭計程車撞飛重摔落地，造成左小腿粉碎性骨折。（民眾提供／陳育賢新竹傳真）

未料，由郝姓男子駕駛的計程車，疑似因一旁大貨車擋住視線，加上視角死角，直行當場撞上林姓警員，由於撞擊力道相當猛烈，林員當場被噴飛3公尺，機車更是被撞爛彈飛至10公尺外，林員左小腿受到粉碎性骨折，所幸送醫急救後生命跡象穩定。