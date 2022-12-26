宜蘭縣的蘭陽隧道，1台自小客車逆向行駛，遭大卡車司機喇叭長按不停；1名網友將影片PO上臉書「宜蘭知識＋」社團，「請大家出隧道洞口要小心，因為你沒有預料到有逆向的車跟你say哈囉」；因畫面太驚險，引起網友熱烈討論，當地居民說，那裡逆向已經不是第一次了。警方回應，將依影片違規事實逕行舉發。

網友在臉書PO文，「請大家出隧道洞口時請小心，因為你沒有預料到有逆向的車跟你say哈囉」、「還好是大車司機有看到，不然一般小車的話，後果可能不堪設想」，影片中聽見大車驚人的喇叭聲，小客車仍不為所動！該PO文下方不少網友留言嚇死人了，甚至說，「他可能覺得你怎麼逆向」、「這是神車」、「低能寶」。

由於從岳明新村出來的道路，指標標示不明，當地居民表示，蘭陽隧道逆向行駛早就不是第一次了。（吳佩蓉攝）

當地居民表示，蘭陽隧道逆向行駛早就不是第一次了，從岳明新村出來的道路，指標標示不明，應該要改設為單行道，不然新手駕駛、觀光客常常會搞不清楚，而逆向駛入隧道內，幾年前還發生過死亡車禍。

宜警局蘇澳分局表示，有關社群媒體發布的影片，為21日上午10時14分在台二線蘭陽隧道北口發生的，1部自小客車違規不依遵行方向行駛行為，違反「道路交通管理處罰條例」第45條第1項第1款規定，汽車駕駛人不按遵行方向行駛，處600元以上1800元以下罰鍰。

蘇澳分局指出，將依影片違規事實逕行舉發，並加強該路違規取締及宣導；並呼籲駕駛人駕駛車輛時，應遵守道路標誌、標線及號誌之指示行駛，以免危害他車通行，造成車禍事故發生。